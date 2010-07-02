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Dünya

Anneleri için dünyaya seslendiler

İran'da iki çocuğun yardım çığlığı tüm dünyaya yükseldi: "Lütfen bize yardım edin bu kabus gerçeğe dönüşmesin. Annemizi kurtarmak için

02 Temmuz 2010 03:00

T24- Uluslararası insan hakları örgütü Amnesty International dün iki İranlı çocuğun annelerini kurtarma çığlığını dünyaya duyurdu. İran'da Sakine Muhammed Ashtiani'nin 2006 yılında iki erkekle zina yaptığı gerekçesiyle 99 kırbaçla cezalandırıldıktan sonra taşlanarak idam edilmesine karar verildi. 43 yaşındaki kadın manevi baskı altına alınarak zorla cinsel ilişkiye zorlandığını söylemesine rağmen idam cezası almaktan kurtulamadı.

Annelerinin taşlanarak idam edileceği korkusu yaşayan 16 yaşındaki kızı Feride ve 20 yaşındaki oğlu Sacid, yaşadıkları kabusun gerçeğe dönüşmemesi için uluslararası insan hakları kuruluşlarından yardım istedi.


İran'da 1979 İslam devriminden sonra kadınların zina yapması taşlanarak idam edilmekle cezalandırılıyor.


Amnesty International bu yıl Ocak-Haziran döneminde İran'da 126 kişinin idam edildiğini açıkladı. İdam edilenlerden 4'ünün siyasi mahkum olduğu belirtildi.

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