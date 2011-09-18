'Anneler, sebze yemekleri hazırlamalı'





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu üyesi CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, okul sütü programının etkin biçimde uygulanmasının obezlik mücadelesinde anahtar olacağını söyledi. Seçer’e göre, beden eğitim ve spora ayrılan ders saatleri artırılmalı. Anneler, sebze yemeklerine ağırlık vermeli ve meyve yiyerek çocuklarına örnek olmalı.



Seçer, obezlik savaşında Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü anlattı. Kızartma ve gazlı içeceklerin satışının yasaklandığı bakanlık genelgelerine dikkat çeken Seçer, “Kantincileri mağdur etmeyecek düzenleme de şart. Çünkü, okul kantinlerini kiralayanlar da para kazanarak, evlerine ekmek götürme getirme derdindeler. Bu konuda Ankara ve İstanbul'daki kantincilerin örgütlü oldukları meslek odaları olayı yargıya taşımışlardır.”

Ayran, süt, meyve



Cips, kola, hamburger, şekerleme gibi abur cubur tabir edilen ürünlerin öğrencileri obez yaptığını söyleyen Seçer, “Okullarda bakliyat, sebze ve meyve ağırlıklı her gün farklı bir ürün konseptiyle öğrencilere hizmet etmelidir. Gazlı içecekler yerine meyve suyu, ayran ve süt gibi ürünlerin satışı da sağlıklı beslenme için önemli”

Okul sütü programı





Ekin bir “okul sütü” uygulamasının sağlıklı nesiller için önemli olduğunu söyleyen Seçer, “ Obezite ile mücadele kapsamında, öğrencilere her sabah egzersiz hareketleri yaptırılabilir. Okullarda seminerler düzenlenerek öğrenciler bilinçlendirilmeli.”



