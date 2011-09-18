T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Anneler, sebze yemekleri hazırlamalı'

Vahap Seçer, okul sütü programının etkin biçimde uygulanmasının obezlik mücadelesinde anahtar olacağını söyledi.

18 Eylül 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu üyesi CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, okul sütü programının etkin biçimde uygulanmasının obezlik mücadelesinde anahtar olacağını söyledi. Seçer’e göre, beden eğitim ve spora ayrılan ders saatleri artırılmalı. Anneler, sebze yemeklerine ağırlık vermeli ve meyve yiyerek çocuklarına örnek olmalı.


Seçer, obezlik savaşında Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına büyük sorumluluk düştüğünü anlattı. Kızartma ve gazlı içeceklerin satışının yasaklandığı bakanlık genelgelerine dikkat çeken Seçer, “Kantincileri mağdur etmeyecek düzenleme de şart. Çünkü, okul kantinlerini kiralayanlar da para kazanarak, evlerine ekmek götürme getirme derdindeler. Bu konuda Ankara ve İstanbul'daki kantincilerin örgütlü oldukları meslek odaları olayı yargıya taşımışlardır.”



Ayran, süt, meyve


Cips, kola, hamburger, şekerleme gibi abur cubur tabir edilen ürünlerin öğrencileri obez yaptığını söyleyen Seçer, “Okullarda bakliyat, sebze ve meyve ağırlıklı her gün farklı bir ürün konseptiyle öğrencilere hizmet etmelidir. Gazlı içecekler yerine meyve suyu, ayran ve süt gibi ürünlerin satışı da sağlıklı beslenme için önemli”



Okul sütü programı


Ekin bir “okul sütü” uygulamasının sağlıklı nesiller için önemli olduğunu söyleyen Seçer, “ Obezite ile mücadele kapsamında, öğrencilere her sabah egzersiz hareketleri yaptırılabilir. Okullarda seminerler düzenlenerek öğrenciler bilinçlendirilmeli.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24