Anneler günü, piyasalara ‘cansuyu’ olacak

Ekonomik durgunluğa bağlı olarak sıkıntılı günler yaşayan esnaf, yaklaşan Anneler Günü

nedeniyle piyasanın eski hareketli günlerine kavuşacağı beklentisi taşıyor.



Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Tarık Bozbey, yaptığı açıklamada, hemen her sektör gibi ekonomik durgunluk nedeniyle hazır giyimcilerin de sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.



Ancak özel günlerin hazır giyimciler başta olmak üzere bazı sektörlerde çok olmasa da hareketliliğin habercisi niteliği taşıdığını belirten Bozbey, sektördeki bir çok iş adamının 5-6 aylık süreç boyunca tedirginlik içerisinde kapasite daraltmasına gittiğini vurguladı.



Ancak yaklaşan Anneler Günü nedeniyle yeniden artan siparişler nedeniyle hareketlenmelerin başladığını ifade eden Bozbey, "Kriz dolayısıyla bu hareketliliği geçen yıllarla kıyaslamak zor. Ancak, hareketliliğin yüzde 10 civarında olması öngörülüyor. Bu da esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatacaktır" diye konuştu.



Hazır giyim sektöründeki fiyatların geçen yıla göre artış kaydetmediğini bildiren Bozbey, şöyle konuştu:



"Fiyatlar artmamasına rağmen, Anneler Gününe özel ekstra kampanyalar da düzenledik. Bu kapsamda kadın reyonlarında 2. veya 3'üncü ürüne özel tenzilatlar veya hediyeler sunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla piyasada geçici de olsa bir hareketlenme olacaktır. Bu da esnafa adeta can suyu olacak."



‘En güzel hediye en ucuzu olsun’



İnterflora Türkiye Çiçekçileri Derneği Onursal Başkanı Gazi Doğan ise çiçekçilerin en hareketli olduğu günlerin Sevgililer Günü olarak bilindiğini, ancak sektörü en çok hareketlendiren günün Anneler Günü olduğunu bildirdi.



Kriz dönemlerinde en çok sıkıntıya giren sektörlerden birinin çiçek sektörü olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti:



"Her ne kadar durumumuz kötü olursa olsun, Türk insanı annesini onurlandırmak ister. Bu kapsamda, herkese tek bir çağrımız var, (en güzel hediyeniz en ucuzu olsun). Çünkü 4-5 TL'ye tek bir gül alarak bile annemizi mutlu edebiliriz. İnsanların bu konuda bizimle hem fikir olacağını ve sektörümüze yüzde 70'e varan bir canlılık getirmesini bekliyoruz."



Doğan, Azerbaycan ve KKTC'yi de kapsayan İnterflora ailesi olarak, bin 400 civarındaki üye iş yeriyle güvenilir, çiçek yollama işlemine bu özel günde devam edeceklerini sözlerine ekledi.



Ayakkabı sektörü yüzde 50

hareketlenme bekliyor



Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Genel Başkanı Fatih Özcan da yılbaşı ve bayram gibi özel günlerde sektörün hareketlendiğini, bunun Anneler Gününde de devam etmesini beklediklerini söyledi.



Sektörlerinde, Anneler Gününde yüzde 50 civarında hareketlenme beklediklerini bildiren Özcan, "Çünkü Türkiye sınırlarındaki insanlarımızın aile bağları güçlüdür ve bu topraklarda annelerimiz değerlidir. Bu nedenle herkes gücünce bu özel günde annesine küçük de olsa bir hediye alacaktır" dedi.



Halkın alım gücünü artırabilmek için fiyatlarda da belirli oranlarda indirim kampanyalarına gidildiğini vurgulayan Özcan, tüm annelerin bu özel gününü şimdiden kutladıklarını sözlerine ekledi.