Anneden oğluna 13 emir

İngiltere’de 13 yaşına basan oğlu Fred’in artık olgunlaşması gerektiğine karar veren Claire Potter oğluna test uygulamaya karar verdi.

Potter 'Kökler' adlı dizinin ünlü karakteri Kunta Kinte’ye babası tarafından uygulanan “erkeklik testinin” fiziksel acı içermeyen bir türünü oğluna uyguladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Potter, 13 yetişkin sorumluluğunu belirledi ve bunların yerine getirilmesi emrini içeren kâğıtları hepsini 13 ayrı zarfa koyup oğluna sırayla verdi.

Fred, geçen 3 ayda emirlerin 10’unu yerine getirmeyi başardı.

O emirler şu şekilde:

1-Trene yalnız bin. 13’üncü istasyonda in.

2-Trenle gittiğin yerde bir kafe veya restorana git, mönüdeki 13’üncü yemeği/içeceği sipariş et.

3-Kendine 13.13 sterline (yaklaşık 40 TL) kıyafet satın al.

4-13 ev işi yap. Ütü yap, buzdolabının buzluğunu temizle, matkapla 13 delik aç, çamaşır yıka.

5-Piyanoda 13 blues parçası öğren ve bunları herkesin önünde çal. Parçalar en az 13 ölçü olsun.

6-Yemek pişir. Yemek kitaplarımızın 13’üncü sayfalarındaki yemeklerden seç ve en az üç kap aile yemeği hazırla. Yemek için gerekli gıda ve malzemeleri satın

alınması da senin görevin.

7-Macarca 13 cümle öğren. En yakın arkadaşının Macaristan’daki ailesini ziyaret edeceksin, cümlelerin hepsi işe yarar olsun.

8-13 yaşını ölümsüzleştirmek için kendi portre resmini yap.

9-13 mil (21 km) yürü. Nerede yürüyeceğine sen karar ver.

10-En az bir gün sürecek bir işte bir yardım gönüllüsü ol.

11-13 arkadaşını çağıracağın bir sosyal toplantı düzenle.

12-En çok satan 13 gençlik romanını oku.

13-Yaşadığın bu deneyim hakkında 13 mısralık bir şiir yaz.