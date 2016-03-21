2 yaşındaki çocuğunu fırına koydu!

ABD'nin Teksas eyaletinde bir anne çocuğunu sıcak fırına koyduğunu itiraf etti. Komşusunun ihbarı üzerine anne polislerce göz altına alındı. 2 yaşındaki çocukta ise vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. dereceden yanıklar olduğu rapor edildi.

NTV'nin haberine göre, 35 yaşındaki Tasha Shontell Hatcher isimli bir kadın 2 yaşındaki çocuğunu sıcak fırına koyduğunu itiraf etti. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polisler çocuğun vücudunda yanıklar olduğunu tespit etti. Çocuk önce yerel bir hastaneye götürüldü, daha sonra ise hava ambulansıyla Dallas’taki bir başka hastaneye sevk edildi.

Çocuğun vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıklar olduğu rapor edildi.

‘’Onları sürekli birlikte oyun oynarken görürdüm’’ diyen görgü tanığı bir komşu, perşembe gecesi ise Hatcher ‘ın her zamankinden farklı olarak ‘’çok yüksek sesle müzik dinlediğini’’ ve ‘’garip davranışlar sergilediğini’’ bildirdi.

Gözaltına alınan Hatcher için 300 bin dolar kefalet bedeli kondu.