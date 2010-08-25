T24 - Bu yıl 3-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan IV. Uluslararası Torino- Milano Müzik Festivali’nde (MITO) Türkiye çeşitli kültürel etkinliklerle yer alacak.



Il Sole 24 ore gazetesi 20 Haziran 2010 tarihli pazar ekinde MITO kapsamında Türk müzisyenler ve sinemacılara açılan pencereye değinen bir yazı yayımladı, 16. yy’da İtalya’da Türk akınları sonrasında halkın dile getirdiği Türk korkusunu ifade eden “Mamma li turchi/Annecim Türkler” sözüne gönderme yapan yazı “Mamma che bello li turchi/Annecim Türkler Ne Güzel” başlığıyla yayımlandı.



MITO’da Almanya’da yaşayan Türk yönetmen Fatih Akın adına düzenlenen retrospektifte yer alan filmler Torino Sinema Müzesi’nde gösterilecek.



Aynı tarihlerde Milano Film Festivali çerçevesinde aralarında Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği “Bal”ın da yer aldığı Türk filmleri Milano’da şehir merkezindeki açık hava sinemalarında izlenebilecek.MITO kapsamında çok sayıda Türk klasik müzik sanatçısı da konser verecek. 18. yıl sonunda Avrupa’da moda olan Türk müziğinden örneklere yer veren konserlerde klasik müzik dinletilerinin yanı sıra, Mehteran Birliği Milano’da Corso Vittorio Emanuele’de bir konser verecek. Mehmet Murat Somer’in Bompiani yayınevinden çıkan “İstanbul’da Katil Peygamberler” adlı kitabı da MITO’da tanıtılacak. Ayrıca Berlin’de yaşamını sürdüren Türk sanatçı İpek İpekcioğlu, bir dinleti sunacak.





