Anneanne ve torunu hafriyat kamyonunun altında kaldı; vatandaş sürücüyü 4 km takip etti, yakaladı

İstanbul Küçükçekmece’de bir anneanne ile 5 yaşındaki torunu, hafriyat kamyonunun altında feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar, kaçan sürücüyü motosiklet ve otomobilleriyle 4 kilometre takip etti, yakalayıp polis çağırdı.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre kaza, Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Erdal Y.’nin kullandığı hafriyat kamyonu, caddenin sağ tarafında bulunan yaya kaldırımından karşıya geçmeye çalışan anneanne Narinç Erdem ile 5 yaşındaki torunu Ada’yı altına alarak ezdi. Küçük çocuk olay yerinde can verirken, bacakları kopan anneanne 68 yaşındaki Narinç Erdem ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Linçten korktum, kaçtım"

Kazadan sonra sürücü, olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların motosiklet ve otomobilleriyle takip ettiği hafriyat kamyonu, 4 kilometre uzaklıkta durduruldu. Kontak anahtarını alan vatandaşlar, sürücüyü polise teslim etti. Kameraya yansıyan görüntülerde, anneanne ile torunu diğer araçların arasından geçerken trafik ışıklarının araçlara yeşil yandığı dikkat çekti.

2 kişinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen kamyon şoförü Erdal Y., ifadesinde “Kırmızıdan sonra yeşil yandı. Önümdeki araçlar gidince ben de hareket ettim. Vatandaşların bağırmasını duydum. Birine çarptığımı anladım. Kalabalığın linç etmesinden korktuğum için uzaklaştım. Yolda polis görsem teslim olacaktım. Peşimden gelenler beni durdurdu” dedi. Anneanne ve torununun cenazeleri, İkitelli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Motosikletle takip ettik"

Anneanne ile torununun ölümüne neden olan hafriyat kamyonu şoförünü 4 kilometre takip ederek yakalayan motokurye Mustafa Poyraz, “Trafik kazasında kaybettiğimiz bir arkadaşımızın cenazesinden dönerken bir şeyler yemek için durmuştuk. Oturduğumuz yerde kazayı gördük. Hafriyat kamyonu yaya geçidinden geçen yayalara çarpmıştı. Kamyon uzaklaştı. Motosiklete atlayıp kamyonu takip ettik. 4-5 kilometre sonra kamyonun önünü kestik. Anahtarını alıp polise haber verdik” dedi.

Kamyonu takip eden Deniz Can adlı sürücü ise “Yerde yatanları gördüm. Vatandaşlar kamyonu durdurmaya çalıştı. Ben de peşine takıldım. 155’i arayıp plakasını verdim. Motosikletli arkadaşlar kamyonu durdurmuşlar” diye konuştu. 12 Aralık 2016’da da İstanbul Sarıyer’de bir hafriyat kamyonu babaanne Hatice Aluç ile 5 yaşındaki torunu Yaren Aluç’u altına almıştı. Küçük çocuk ölürken, babaanne ise ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra sürücü tutuklandı.