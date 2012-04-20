Anne Zehra Coşkun:Oğlum sabah namazı ile başlayıp günde 18 saat çalıştı

YGS Türkiye birincisi, Konya Büyükkoyuncu Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Coşkun oldu. Anne Zehra Coşkun (60), oğlunun çok ders çalıştığını söyleyerek, ''Sabah namazı ile başlayım günde 18 saat ders çalışırdı'' dedi.

Abdullah Coşkun, başarısının sloganını ‘hayal et inan ve başar' şeklinde yorumladı. Zedhaber'de yer alan haber şöyle:

Abdullah Coşkun’un babası Kamil Coşkun (60), “Benim oğlum çok çalıştı ve kazandı” dedi. Oğlunun günde 18 saat çalıştığını, top oynamaya bile gitmediğini belirten Coşkun, “Ara sıra dinlenirdi ara sıra okulun bahçesinde basket oynardı. Benim oğlum çalıştı ve kazandı sevinçliyim Allah herkese nasip etsin” diye konuştu. Uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptığını amacının çocuklarının okutmak olduğunu, oğlu Abdullah’ın 6 çocuğunun ardından 17 yıl sonra dünyaya geldiğinin kaydeden Coşku, “Evimizde onu herkes çok sever. O azimli ve hırslı küçükten bu yana çok çalışırdı. İnanıyordum ve kazandı her ailenin çocuğu bu başarıyı yaşasın “dedi. Kamil Coşkun ayrıca sol tarafımdan kısmi bir felç geçirdiğini tedavinin sürdüğünü belirtti.

Anne Zehra Coşkun (60) ise, “Oğlum Abdullah iyi çalışırdı. Sabah namazından sonra yatmazdı. Derslerine çalışırdı. Okuldan eve geldiği zaman akşam namazından sonra gece 23:00 kadar çalışırdı ve başardı” dedi. “Allah’tan bütün ailelerin çocuklarının başarılı olmasını dilerim” diyen Anne Zehra Coşkun, 7 çocuğunun 4 kız 3 erkek olduğunu hepsine ayrı sevgisi olduğunu, Abdullah, 17 yıl sonra olduğu için ağabeyleri de yengeleri de ve ablaları da çok severler, en çok onlar ilgilenirlerdi. Benim okumam yazmam yoktu Tıp fakültesini istiyordu ama hangisi nasipse o olsun” diye konuştu.