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Sağlık

Anne yaşına göre bebekte Down Sendromu görülme riski

Eğer hamile iseniz anne adaylarının en büyük korkusu olan bebeğin zekâ özürlü olma olasılığını büyük bir olasılıkla siz de yaşıyorsunuz demektir.

02 Ağustos 2008 03:00

Eğer hamile iseniz bebek bekleyen anne adaylarının hepsinin en büyük ortak korkusunu çok büyük bir olasılıkla siz de yaşıyorsunuz demektir. Bu ortak korku bebeğin zekâ özürlü olma olasılığıdır. Pek çok faktör bireyin zekâsında rol oynar ancak bu nedenlerden en iyi ve halk arasında en çok bilineni Down Sendromu ya da eski adıyla mongolizm'dir.

Down sendromunun komuoyunda sık sık gündeme gelmesi  ve özellikle yaşı ileri annelerin bebeklerinde daha fazla görüldüğü bilgisi zekâ geriliğini nerdeyse Down Sendromu ile özdeşleştirmiştir. Zekâ özürü dışında pek çok yapısal ve fonkisyonel bozukluğu da bünyesinde barındıran Down sendromu ya da bilimsel adıyla "Trizomi 21" kromozomal bir bozukluktur.
Hamilelik

Anne yaşı16 haftalık gebelikte down sendromu görülme sıklığıZamanında olan doğumlarda Down sendromu görülme sıklığı

15 - 19

----

1 / 1250

20 - 24

----

1 / 1400

25 - 29

----

1 / 1100

30 - 31

----

1 / 900

32

----

1 / 750

33

1 / 420

1 / 625

34

1 / 325

1 / 500

35

1 / 250

1 / 350

36

1 / 200

1 / 275

37

1 / 150

1 / 225

38

1 / 120

1 / 175

39

1 / 100

1 / 140

40

1 / 75

1 / 100

41

1 / 60

1 / 85

42

1 / 45

1 / 65

43

1 / 35

1 / 50

44

1 / 30

1 / 40

45 ve üstü

1 / 20

1 / 25



Yukarıdaki sayılar yaklaşık değerlerdir. .
Buveriler kullanılarak yapılan değerlendirmede 1 / 280'in üzerindeki sonuçlar yüksek riskli olarak kabul edilir.


16 haftalık gebelik ile zamanında olan doğumlar arasındaki risk farkının nedeni Down Sendromuna bağlı olarak yaşanan düşüklerdir.

Kaynak: Hook EB. JAMA 249:2034-2038, 1983.

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