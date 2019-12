Anne yaşına göre bebekte Down Sendromu görülme riski

Eğer hamile iseniz bebek bekleyen anne adaylarının hepsinin en büyük ortak korkusunu çok büyük bir olasılıkla siz de yaşıyorsunuz demektir. Bu ortak korku bebeğin zekâ özürlü olma olasılığıdır. Pek çok faktör bireyin zekâsında rol oynar ancak bu nedenlerden en iyi ve halk arasında en çok bilineni Down Sendromu ya da eski adıyla mongolizm'dir.



Down sendromunun komuoyunda sık sık gündeme gelmesi ve özellikle yaşı ileri annelerin bebeklerinde daha fazla görüldüğü bilgisi zekâ geriliğini nerdeyse Down Sendromu ile özdeşleştirmiştir. Zekâ özürü dışında pek çok yapısal ve fonkisyonel bozukluğu da bünyesinde barındıran Down sendromu ya da bilimsel adıyla "Trizomi 21" kromozomal bir bozukluktur.





Anne yaşı 16 haftalık gebelikte down sendromu görülme sıklığı Zamanında olan doğumlarda Down sendromu görülme sıklığı 15 - 19 ---- 1 / 1250 20 - 24 ---- 1 / 1400 25 - 29 ---- 1 / 1100 30 - 31 ---- 1 / 900 32 ---- 1 / 750 33 1 / 420 1 / 625 34 1 / 325 1 / 500 35 1 / 250 1 / 350 36 1 / 200 1 / 275 37 1 / 150 1 / 225 38 1 / 120 1 / 175 39 1 / 100 1 / 140 40 1 / 75 1 / 100 41 1 / 60 1 / 85 42 1 / 45 1 / 65 43 1 / 35 1 / 50 44 1 / 30 1 / 40 45 ve üstü 1 / 20 1 / 25