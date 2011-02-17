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ANNE VE KOMŞU KATİLİNE 35 YIL HAPİS İZMİR (A.A)

17 Şubat 2011 15:14

-ANNE VE KOMŞU KATİLİNE 35 YIL HAPİS  İZMİR (A.A) - 17.02.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, annesi ile annesinin komşusu olan kadını bıçak ve silah kullanarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ervin Akbaba ile avukatlar katıldı. Duruşmada söz alan müşteki Hayati Akbaba'nın avukatı Reşat Yazak, mahkemeye verdikleri dilekçedeki ifadeleri tekrar ettiklerini ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini kaydetti. Son sözleri sorulan tutuklu sanık Ervin Akbaba, ''Pişmanım, takdir mahkemenin'' dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ervin Akbaba'yı, annesi Türkan Akbaba'yı öldürmekten 20 yıl, Ayfer Memişoğlu'nu öldürmekten 15 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezasına çarptırdı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 22 Kasım 2009 tarihinde, 4717 Sokak'taki evde Türkan Akbaba ile komşusu Ayfer Memişoğlu önce bıçaklanmış sonra tabancayla öldürülmüştü. Cinayet zanlısı olarak, Türkan Akbaba'nın oğlu Ervin Akbaba yakalanmıştı.  

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