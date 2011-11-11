-Anne ve kızına ''zina'' infazı KABİL (A.A) - 11.11.2011 - Afganistan'da silahlı bir grup, bir anne ve kızını zina yaptıkları gerekçesiyle öldürdü. Güvenlik yetkililerinin verdiği bilgilere göre, ülkenin Gazni kentinde dün meydana gelen olayda, Taliban militanları oldukları sanılan bir grup silahlı kişi, ''ahlaksızlık ve zina'' yaptıkları gerekçesiyle bir anne ve kızını önce taşladı, daha sonra vurdu. Silahlı kişilerin, dul kadının kızıyla yaşadığı evine girdikleri, anne ile kızı dışarı çıkarıp burada önce taşladıkları ve sonra vurdukları belirtildi. Komşuların cinayet sırasında yardım etmedikleri ve yetkililere zamanında haber vermedikleri ifade edildi. Polis, cinayetle ilgili olarak 2 kişinin tutuklandığını kaydetti. Cinayetin, Gazni'de, Afgan güvenlik kontrolüne devredilecek birkaç yerden biri olan hükümet binasına 300 metre uzaklıkta işlendiğine dikkat çekildi.