Anne ve babasını bıçaklayarak öldürmekten tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Narlıdere ilçesinde tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çopur\'u (70) bıçaklayarak öldüren şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen pazar günü saat 11.00 sıralarında Huzur Mahallesi Mandalinlik Sokak\'taki sitede meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Deniz Çopur ile babası emekli öğretmen Tahsin ve annesi emekli bankacı Tuna Çopur arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Deniz Çopur, eline geçirdiği bıçakla anne ve babasına saldırdı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tahsin ve Tuna çifti yere yığılırken, kavga seslerini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, Çopur çiftini yerde kanlar içerisinde yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Çopur çiftinin öldüğü saptandı. Deniz Çopur ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Tuna ve Tahsin Çopur çiftinin cenazeleri dün Ödemiş’te yan yana toprağa verildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Deniz Çopur, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusunda susma hakkını kullanan ve anne ile babasını öldürme gerekçesini açıklamayan Çopur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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