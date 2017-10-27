Anne ve babası tutuklandı, teyzesi ve dayısı sahip çıktı

Adem GÜNGÖR/HOPA (Artvin), (DHA)- ARTVİN\'in Hopa İlçesi\'nde, Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu ile eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu\'nun 2 gün arayla tutuklanmasının ardından 6 yaşındaki çocukları A.\'ya teyzesi ve dayısı sahip çıktı. Dayı Coşkun Vayiç, \"Bu kararı verenler evlerine gidince kendi çocuklarını rahatça sevebilecekler mi?\" dedi.

Hopa\'da geçen 19 Ekim\'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Nurcan Vayiç Aksu gözaltına alındı. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 20 kişilik grup, gözaltına alınan Aksu\'ya destek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis dağılmaları yönünde uyardığı gruba biber gazı ve copla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan protestocular ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. Nurcan Vayiç Aksu 24 Ekim\'de tutuklanırken, eşi HDP Hopa İlçe Eş Başkanı yazar Cemil Aksu da sosyal medya paylaşımları üzerine gözaltına alınarak 2 gün sonra tutuklandı. Aksu çiftinin 2 gün arayla tutuklanmasının ardından 6 yaşındaki çocukları A.\'nın bakımını teyzesi Hülya Vayiç ile dayısı Coşkun Vayiç üstlendi.

KARARA TEPKİ

Çocuğun olaydan çok etkilendiğini ve hiç konuşmadığını anlatan dayısı Coşkun Vayiç, bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.Çocuğun anne ve babasının tutuklu olduğunun farkında olduğunu ifade eden Vayiç, \"Biz bir dönem bizimle zaman geçileceğini belirterek anne ve babasının durumun anlatmaya çalışıyoruz. Hangi yasa, hangi kanun olursa olsun bir anne baba ile çocuğun arasında hiçbir duvar olmaması lazım. Bu bence evrensel bir suç. Bu kararı verenler acaba rahatlar mı? Evlerine gidince kendi çocuklarını rahatça sevebilecekler mi? Minik çocuklarının ellerini tutarken yüzleri kızardı mı? Yeğenimin şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatında biz varız. Birlikte bu zor günleri atlatmaya çalışıyoruz. Ne annesinin ne babasını yerini tutamayız ama en azından bu zor durumu birlikte nasıl halledebiliriz, uzmanlarla görüşüp atlatmaya çalışıyoruz\" dedi.

Yeğenini cezaevine görüşe götürdüklerini de anlatan Coşkun Vayiç, \"Yeğenim bana burada tuvaletinin geldiğini söyledi. Ben de uygun bir yerde yaptırdım. Bana \'Buraya yapıyorum ama beni de tutuklamasınlar\' dedi. Bu bizi çok etkiledi\" ifadelerini kullandı.

\'GÖZLERİNE BAKTIÇA ÜZÜLÜYORUM\'

Teyze Hülya Vayiç de yeğeninin yaşadıkları nedeniyle gergin olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Annesinin tutuklandığını öğrendikten sonra babasının da cezaevinde olduğunu öğrendi. Görüş gününde halalarının isim zikretmesi sonrası dayısına \'Babamı da mı tutukladılar?\' diye sordu. Bu durum çocukla birlikte hepimizi etkiledi. Ben teyzesi olarak bir çocukla annenin arasındaki bağı hiçbir gücün yıkamadığını gördüm. Babayla da keza aynı şekilde. Ne hissettiğini anlayabiliyorum. Gözlerine baktıkça üzülüyorum. Moralini yüksek tutmaya çalışıyorum ama bir annenin çocuğunun da hissettiğini hissedemiyorum. Bizimle oldukça iyi vakit geçiriyor. Bir şeyler paylaşıyoruz. Biraz gergin. Bunları aşmak için uğraşıyoruz.\"



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