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Yaşam

Anne ve babanın en zor kararı

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Gözde Konağ, bir haftadır makinelere bağlı olarak yaşam savaşı veriyor.

14 Mayıs 2009 03:00

Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Gözde Konağ (17), kaldırıldığı hastanede bir haftadır makinelere bağlı olarak yaşam savaşı veriyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Dardanos mevkisinde Erkan Doğan'ın (20) kullandığı motosiklet, seyir halindeki bir otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Doğan ile motosiklette bulunan ve kaskı olmadığı bildirilen Çanakkale Lisesi 3. sınıf öğrencisi Gözde Konağ, ağır yaralandı. Konağ, kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Nazır Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konağ'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Çoban, "Solunum yok, sadece kalp atışı var. Makineden çekildikten 5 dakika sonra ölümü gerçekleşecek. Bunun için ailesinin rızasını bekliyoruz" dedi.

Bu arada, okulun voleybol takımında oynadığı belirtilen Konağ'ın, beden eğitimi öğretmeni olmayı istediği belirtildi.

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