Anne ve babalar karantina sürecinde çocukların ruh sağlığı için ne yapmalı

Türkiye’de 10 Mart’ta ilk yeni tip Koronavirüs tanısı açıklandığı günden itibaren toplumun yarısından fazlası evlerinde izolasyon halinde. Okulların da online eğitime geçmesiyle ebeveynlerin yükü iki katına çıktı. Anne babalar, çocukların ruh sağlığını da korumakla sorumlu.

Psikolog ve hipnoterapist Şükran Sarp, karantina günlerinde çocukların ruh sağlığını da korumakla yükümlü anne babalar ve bilmedikleri bir durumla karşı karşıya kalan çocukların psikolojisini normal tutmak için yapılması gerekenleri Kısa Dalga Podcast'te anlattı.