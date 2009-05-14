Anne sütü kullanımı en yüksek Türkiye’de çıktı

Milupa'nın, 9 ülkede yaklaşık 2.700 anne arasında yaptığı 'bağışıklık araştırması'na göre Türk annelerinin yüzde 98'inin bebeklerini anne sütüyle beslediği ve daha bilinçli olduğu ortaya çıktı. 9 ülke içinde yüzde 39'la İrlanda ise en düşük ülke oldu.



Araştırma Fransa, İtalya, Endonezya, Hollanda, Polonya, İngiltere, Avusturya, Türkiye ve İrlanda'da yapıldı. Türk annelerinin anne sütü kullanımı konusundaki bilinçli yaklaşımı, araştırma sonuçlarında kendini gösterdi.



Zaman'ın haberine göre, anne sütü kullanımında en yüksek oran yüzde 98 ile Türkiye'de iken, Türkiye'yi yüzde 94 oranıyla Endonezya takip etti. Diğer ülkelerde anne sütü kullanımı oranları ise şöyle: İtalya yüzde 87, Polonya yüzde 86, Avusturya yüzde 84, İngiltere yüzde 81, Hollanda yüzde 69, Fransa yüzde 66, İrlanda ise yüzde 39. Bu oranlar, anne sütünün bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bebeği hastalıklardan korumak konusunda Türk annelerinin bir adım önde olduğunu gösterdi. Türkiye'de bebekler ortalama 10 ay boyunca anne sütü ile besleniyor. Bu süre İrlanda'da 4,5, Fransa'da 4, Hollanda'da 4,2, İngiltere'de ise yaklaşık 5 ay.



Türk anneleri bilinçli



Bağışıklık sistemi doğduğu andan itibaren gelişmeye başlıyor. Anne sütü, bu noktada çok büyük önem taşıyor; bebeği hastalıklara karşı koruyor ve bağışıklık sisteminin gelişimini destekliyor. Araştırma, Türk annelerinin anne sütü konusundaki bu bilince sahip olduğunu gösteriyor.

