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Anne olmakta ısrarcı

Genç eşi Onur Şan'dan bebek sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Seda Sayan, 3. kez tüp bebek yöntemini deneyecek.

01 Ekim 2009 03:00

Genç eşi Onur Şan'dan bebek sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Seda Sayan, 3. kez tüp bebek yöntemini deneyecek.

Evlendiği günden beri bebek sahibi olmak için tedavi gören Kadırgalı'nın özel bir hastanede iki kez tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak ne yazık ki; Seda Sayan bu yöntemle amacına ulaşamadı.

Pes etmeye niyetli değil

Takvim gazetesinin haberine göre; umudunu kaybetmeyen ünlü sanatçı, şimdilerde 3. kez tüp bebek yöntemini deniyor. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için bir süredir tedavi gören Seda Sayan, Onur Şan'dan bebek sahibi olana pes etmeye niyetli görünmüyor.

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