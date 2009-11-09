Anne, oğluna dava açtı

Avrupa’nın
en zengin ailelerinde ve Fiat’ın patronu Agnelli ailesinde ’miras
kaçırma kavgası’ mahkemelik oldu. Marghetira Agnelli, oğlu John
Elkann’ı “Paris’te, New York’ta lüks daireleri, tabloları, nakit
parayı” gizlemekle suçladı
İtalya' nın ve Avrupa’nın en zengin
ailelerinden, Fiat otomobil fabrikalarının sahibi Agnelli hanedanını
bölen miras kavgası bu hafta mahkemeye taşınıyor. Şirketin patronu
işadamı Gianni Agnelli’nin 2003 yılında ölümü üzerine, kızı
Margherita’ya 2 milyar dolarlık bir pay düşmüştü. Ancak Margherita,
babasının ülke dışındaki malvarlığı ve nakit parasının veraset ilamına
katılmadığını dolayısıyla kendi payının eksik olduğu gerekçesiyle
mahkemeye başvurdu. Davalı durumundaki oğlu ve şirketin başkan
yardımcısı John Elkann ise “Bir oğul olarak annemin hareketi beni çok
üzdü. Söyleyecek söz bulamıyorum” tepkisinin gösterdi. Dava, bu hafta
İtalya’nın Turin kentindeki mahkemede görülmeye başlanacak. Ancak bu
dava İtalyan vergi müfettişlerini de harekete geçirdi. Agnelli’nin
Fransız Rivierası’nda yatları, Paris ve New York’ta lüks daireleri,
pahalı tabloları ve İsviçre’de 1 milyar 600 milyon dolar nakit
parasının gizlenerek vergi kaçırıldığı şüphesiyle müfettişler
soruşturma başlattı. Elkann ise vergi kaçırma suçlamalarına karşı “Bu
iddialar Fiat’ı etkilemez. Bunlar sadece manipülasyon” açıklamasını
yaptı. Ancak vergi kaçırma suçlamaları doğrulanırsa kesilecek cezanın
yanısıra Fiat’ın hisselerinde önemli bir düşüş yaşanabileceği yorumları
yapılıyor.