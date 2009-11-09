Anne, oğluna dava açtı

Avrupa’nın en zengin ailelerinde ve Fiat’ın patronu Agnelli ailesinde ’miras kaçırma kavgası’ mahkemelik oldu. Marghetira Agnelli, oğlu John Elkann’ı “Paris’te, New York’ta lüks daireleri, tabloları, nakit parayı” gizlemekle suçladı



İtalya' nın ve Avrupa’nın en zengin ailelerinden, Fiat otomobil fabrikalarının sahibi Agnelli hanedanını bölen miras kavgası bu hafta mahkemeye taşınıyor. Şirketin patronu işadamı Gianni Agnelli’nin 2003 yılında ölümü üzerine, kızı Margherita’ya 2 milyar dolarlık bir pay düşmüştü. Ancak Margherita, babasının ülke dışındaki malvarlığı ve nakit parasının veraset ilamına katılmadığını dolayısıyla kendi payının eksik olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Davalı durumundaki oğlu ve şirketin başkan yardımcısı John Elkann ise “Bir oğul olarak annemin hareketi beni çok üzdü. Söyleyecek söz bulamıyorum” tepkisinin gösterdi. Dava, bu hafta İtalya’nın Turin kentindeki mahkemede görülmeye başlanacak. Ancak bu dava İtalyan vergi müfettişlerini de harekete geçirdi. Agnelli’nin Fransız Rivierası’nda yatları, Paris ve New York’ta lüks daireleri, pahalı tabloları ve İsviçre’de 1 milyar 600 milyon dolar nakit parasının gizlenerek vergi kaçırıldığı şüphesiyle müfettişler soruşturma başlattı. Elkann ise vergi kaçırma suçlamalarına karşı “Bu iddialar Fiat’ı etkilemez. Bunlar sadece manipülasyon” açıklamasını yaptı. Ancak vergi kaçırma suçlamaları doğrulanırsa kesilecek cezanın yanısıra Fiat’ın hisselerinde önemli bir düşüş yaşanabileceği yorumları yapılıyor.