Anne oğluna, baba kızına, nine torununa böbrek verdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan altı çocuklu Yiğit Ailesi’nin üç çocuğunda böbrek yetmezliği saptandı. Uzun yıllar organ nakli için sıra beklemelerine karşın olumlu sonuç çıkmadı. Çözümü birbirilerine organ bağışlamakta bulan Yiğit Ailesi’nde anne oğluna, baba kızına, nine de torununa böbreğini bağışladı.

Habertürk gazetesinden Ahmet Yukuş'un haberine göre, Hacı Yiğit ve Sultan Yiğit’in çocukları Emre, Medine ve Zeynep kronik böbrek yetmezliğine yakalandı. Ankara ve Adana’da tedavi olan 3 kardeş, diyalize bağlanmak zorunda kaldı.

Aile, çocuklarına uygun böbrek bulmak için Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli Ulusal Koordinasyon Merkezi’ne başvurdu, ancak üç kardeşe uygun böbrek bulunamadı.

Emre Yiğit (22), 2012’de diyalize bağlandığı sırada komaya girince anne, doktorlara “Oğlum öleceğine benim canımı alın” diyerek böbreğini bağışladı. Emre Yiğit, uzun bir ilaç tedavisi ve kontrolün ardından sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz yıl ölümle burun buruna gelen Medine Yiğit(18) de ninesi Sabiha Yaman’ın (63) böbreğiyle hayat buldu. 15 yaşındaki Zeynep Yiğit’e de baba Hacı Yiğit (46) böbreğini bağışladı ve Zeynep'e geçtiğimiz hafta Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla nakil yapıldı.

'Annemin ayaklarını yıkayıp öptüm'

Annesinin verdiği böbrekle hayata tutunan Emre Yiğit (22), görme kaybı nedeniyle askerlikten muaf tutuldu. Ölümden döndüğünü söyleyen Yiğit, “Aile fertlerine kıyamadığım için kimseden organ bağışı istemedim. Ben komaya girince annem gönüllü olarak vermiş. İyileştikten sonra ilk olarak annemin ayaklarını yıkayıp öptüm. Ona karşı daha saygılı olmaya başladım” dedi.

“Emre’nin sağlık durumu çok kötü olduğundan ona verdim” diyen anne, “Şimdi böbrekleri ortak kullanıyoruz. Oğlumun iyileşmesine katkı sunduğum için sanki bana cennet kapısı açılmış kadar mutluyum. Herkesin bağış yapmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

5 yıl diyalize bağlı yaşam sürdüren Medine (18), “Yıllarca böbrek bekledim ancak sıra gelmedi, tam öleceğimi kabullendiğim bir süreçte ninem bağışçı olarak çıktı. Bu benim için büyük bir sürpriz oldu” dedi.

'Çocuklarımızı kurtardık'

Kızı Zeynep’e böbreğini bağışlayan baba Hacı Yiğit, organ bağışçılarının artması gerektiğini belirterek, “Canlı donör olmak istemezdik. Keşke beyin ölümü gerçekleşen kişilerden böbrek bulsaydık. Çocuklarımızı kurtardık ama biz de yarım insan olduk. Organlar mezarda çürüyeceğine insanda yaşasın. Ben kızımı kurtardığım için çok mutluyum. Acı çektiğinde yüreğime ateş düşüyordu. Şimdi yüzünün güldüğünü görünce dünyalar benim oluyor” diye konuştu.

Ailenin en küçük fertleri Havva (11), Melike (6) ve Asmin (3) ise böbrek yetmezliğine yakalanma riskine karşı 3 ayda 1 kontrolden geçiriliyor.