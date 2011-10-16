-Anne köpek yürekleri burktu İNEGÖL (A.A) - 16.10.2011 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpek, aracın çarpması sonucu telef olan yavrusunun başında saatlerce bekledi. Bursa-Ankara karayolu Avarlar Kavşağı mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yavru köpek, bir aracın çarpması sonucu telef oldu. O sırada yakınlarda bulunan anne köpek ise yavrusunun cansız bedeni başında saatlerde bekleyerek, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Zaman zaman yavrusunu yalayarak uyandırmaya çalışan köpek, vatandaşların telef olan köpeği yolun kenarına almaya çalışmasına da izin vermedi. İhbar üzerine bölgeye gelen İnegöl Belediyesi ekipleri, anne köpeği zorlukla olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra telef olan yavru köpeği bir kamyonetin arkasına atarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada geri dönen anne köpek, yavrusunun can verdiği yeri kokladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.