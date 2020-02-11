Anne, kızını cinsel istismara maruz bırakan abiden şikâyetçi olmadı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 15 yaşındaki A.B. 2018’de karın ağrısı şikâyetiyle anne ve ablası ile gittiği Siverek Devlet Hastanesi’nde doğum yaptı. İfadesi alınan A.B., dayısı M.İ. ve ağabeyi M.B.’nin birçok kez tecavüzüne uğradığını ve hamile kaldığını bilmediğini söyledi. DNA testinde doğan çocuğun babası, sanıklardan hiçbiri çıkmadı. Ancak suçlarını kabul eden sanıklara Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24’er yıl hapis cezası verildi.

İstinaf mahkemesi mağdurun doğum yaptığı sırada biyolojik yaşının öğrenilmesi ve mağdura istismarda bulunan başka kişiler olup olmadığının araştırılarak bebeğin babasının kim olduğunun sorulmasını istedi ve kararı bozdu. Hukuki süreci uzaktan takip eden bazı avukatlar, ailenin sanık ağabey M.B, için avukat aradıklarını ama kızlarını yalnız bıraktıklarını söyledi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Anne S.B. oğlundan şikâyetçi olmadığını ancak kendi erkek kardeşinden şikâyetçi olduğunu söyledi. Mağdur A.B. duruşmalarda dayısı ve abisinden şikâyetçi olmadığını belirterek “Çünkü ağabeyim ve dayım ceza alırlarsa hapishaneden çıktıklarında beni döverler. Aileme teslim edilmek istiyorum” dedi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise kararı bozarak mağdur A.B.’nin doğum yaptığı sırada biyolojik yaşının öğrenilmesi ve bebeğin babasının kim olduğu sorulmasını isteyerek kararı bozdu. Avukatlar, mağdur A.B. için meslektaşlarından davaya müdahil olma çağrısı yaptı. İlk duruşma 10 Mart’ta Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. A.B. ve bebeğini devlet koruma altına aldı.