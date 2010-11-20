-ANNE KIZIN HAZİN ÖLÜMÜ ÇUBUK (A.A) - 20.11.2010 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde dün akşam, kucağındaki kızıyla yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan, kızı ise olay yerinde hayatını kaybeden anne, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehir merkezindeki yakınlarını ziyaretten dönen ve Esenboğa Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için kızı Miray'ı (5) kucağına alarak, diğer iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Melek Yeni (32), Bülent Yerli (38) yönetimindeki 06 AR 4220 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, 5 yaşındaki kızı Miray Yeni olay yerinde hayatını kaybetmişti. Diğer iki çocuk ise yolun karşısına geçmeyi başarmıştı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Melek Yeni, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Anne ve kızı, bugün öğle namazını müteakip Esenboğa'daki aile kabristanına defnedilecek.