Anne karnından alınan Şeyma bebek yaşamını yitirdi

İsrail saldırısında hayatını kaybeden annesinin karnından sezeryanla alınan "Şeyma" bebek hayata tutunamadı.

Anadolu Ajansı'nın hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 25 Temmuz'da İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda ölen 23 yaşındaki annesinin karnından başarılı bir operasyonla sezeryanla alınan "Şeyma" bebek, 7 gün sonra hayatını kaybetti.

İsrail, 7 Temmuz Pazartesi günü "Koruyucu Hat" adıyla Gazze'ye yönelik hava ve denizden saldırılar başlatmış, 17 Temmuz Perşembe günü de karadan saldırıya geçmişti. İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında şimdiye kadar 290'ı çocuk bin 363 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 680 kişi de yaralandı.