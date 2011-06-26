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Yaşam

Anne ile kızı ateşe verildi

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir anne ile kızı, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

26 Haziran 2011 03:00

T24 - Denizli’nin Çivril ilçesinde bir anne ile kızı, üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ikamet eden A.O.T, gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Ummuhan Muttalibov’un (45) Hamam Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’ndeki evine, bahçe duvarından girerek Muttalibov’un üzerine benzin dökerek yaktı.

Annesinin çığlıkları üzerine gelen Ö.Ç’nin de (16) üzerine benzin dökerek yakmaya çalışan A.O.T, anne ile kızın bağırmaları üzerine benzin bidonunu bırakıp, bahçe duvarından atlayarak kaçtı.

Anne-kız olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muttalibov, ikinci derecede yanık tanısıyla Denizli Devlet Hastanesine sevk edilerek Yanık Ünitesi’nde tedavi altına alındı.

Vücudunda hafif yanıklar olan Ö.Ç ise ayakta tedavi edildi.

Olay yerinde ruhsatsız silahını da düşüren A.O.T’nin yakalanması için çalışma başlatıldı

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