Anne Hathaway'in zayıflıktan kolu kırıldı

'Sefiller' (Les Misérables) filmindeki performansıyla 'en iyi yardımcı kadın oyuncu' dalında Oscar'a aday olan Anne Hathaway'in verdiği kilolar sonucu düştüğünde kolunu kırıldı.
Anne Hathaway'in rolü için 12 kilo verdiği ortaya çıktı.
Filmdeki oyuncu arkadaşı 10 yaşındaki Isabelle Allen, Hathaway'in diyetini 'tavşan yemeği' olarak tanımladı. Allen, ünlü oyuncunun verdiği kilolar sonucu düştüğünde kolunu kırdığını anlattı.
Anne Hathaway'in filmde canlandırdığı hayat kadını rolü için sadece marul yediği ortaya çıktı.
Hathaway, daha önce kötü örnek olmamak için uyguladığı diyeti açıklamaktan kaçınmıştı.
Ünlü oyuncu en son verdiği bir röportajda "Çekimlerin sürdüğü 13 gün boyunca yemek yemedim' dedi.