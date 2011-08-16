-''Anne gibi'' kulüp başkanı SİVAS (A.A) - 16.08.2011 - Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı bedensel engelli Nilüfer Avcı, anne şefkatiyle yaklaştığı sporcularının başarılı olabilmesi için elinden gelen çabayı gösteriyor. Avcı, sporcularının yemeklerini yapıp, çamaşırlarını yıkıyor, elbiselerini ütülüyor. Avcı, başkanlık yaptığı spor kulübü ile birlikte aynı binada bulunan İbrahim Geneş Görme Engelliler Spor Kulübü ve Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nün sporcularının her gün yemeklerini hazırlıyor. Aynı binada faaliyet gösteren 3 kulübün temizliğini de kendisi yapan Avcı, kulüp binasında kalan sporcuların çamaşırlarını yıkıyor, ütülerini yapıyor. Kulüpte her gün pişirdiği yemekleri 4 Eylül Stadyumu'na sporcuların antrenman yaptığı bölgeye gönderen Avcı'nın pişirdiği yemeklerle sporcular, Türkiye ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor. Halter, atletizm, goalball gibi çeşitli branşlarda mücadele eden kulüplerdeki engelli sporcularına iftar yemeği de hazırlayan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır hizmet verdiği kulüpte görme engelli sporcuların ihtiyaçlarını elinden geldiğince karşılamaya çalıştığını söyledi. Kulüp binasının temizliğinden, sporcuların yemeğine kadar olan bütün işleri kendisinin yaptığını ifade eden Avcı, sporcuların şampiyonalarda önemli başarılar elde ettiklerini, Türkiye ve dünya dereceleri aldıklarını da belirterek, şunları kaydetti: ''Başarı sevgiden kaynaklanır. Sadece bizim hazırladığımız yemekler, sadece bizim hazırladığımız ortam değil, birbirimize duyduğumuz sevgi saygıdan kaynaklanıyor, birbirimize inanmamızdan kaynaklanıyor, yardımlaşmamazdan kaynaklanıyor. 3 kulüp müştereken, birbirimize danışarak iş yapıyoruz. Senin kulübün, benim kulübüm değil, hepimizin sporcuları. Yemek pişiyorsa hepimizin sporcuları yemek zorunda, hepimizin sporcuları başarı getirmek zorunda diyoruz. Herkese sevgiyle yaklaşıyoruz.'' -Sporcuların ütüsünü yapıyor, çamaşırını yıkıyor- Kulüpte yatılı olarak kalan sporcuları da bulunduğunu ifade eden Avcı, ''Onların yemesi, içmesi, ütüsü, çamaşırı ne varsa yapıyorum. Bir anne evde evladına nasıl bakıyorsa ben de burada onları yapmaya çalışıyorum, onlara ailelerini aratmamaya çalışıyorum'' dedi. Görme engelli sporcularının sporla hayata bakış açılarının değiştiğini de ifade eden Avcı, sporculara özgüven geldiğini belirterek, köyden gelen, hiç okula gitmeyen bazı sporcularının bugün eğitimlerini tamamladıklarını, milli takıma seçildiklerini, Türkiye ve dünya dereceleri elde ettiklerini söyledi. -''Evde engelli çocuklarınızı saklamayın''- Avcı, bu çalışmalara önderlik yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Ailelere diyoruz ki evdeki engelli çocuklarınızı saklamayın, sizin çocuklarınız da başarılı olabilir. O çocuklar da hayatla tanışsın istiyoruz'' dedi. Ramazan ayında da görme ve bedensel engellilerle zaman zaman iftar yemeğinde biraraya geldiklerini belirten Avcı, iftar yemeğini de kendisinin pişirdiğini ifade ederek, ''Ramazan ayının hayırlara vesile getirmesini diliyorum. İftar yemeğinde arkadaşlarımızla bir araya gelelim istedik'' dedi. -Anne sevgisiyle gelen başarılar- Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Rıza Durak ise Avcı'nın kendi spor kulübü ile birlikte kulüplerdeki engelli sporculara annelik yaptığını söyledi. Avcı'nın engellilere olan ilgisi ve yaptığı hizmetlerin başarıya katkı sağladığını anlatan Durak, ''Hepimize annelik yapıyor. Zaten o yemeklerin sıcaklığı da kendi içinin sıcaklığından geliyor. Biz görme engelli veya bedensel engelli demiyoruz. Görme ve bedensel engelli arkadaşlarımız birlerine yardımcı oluyorlar. Spor dalında da hemen hemen hepsi aynı branşta yarışıyor. Görme engelli arkadaşlarımızın çok güzel dereceleri var. Biz de bu yıl halterde Türkiye şampiyonasında 3 altın, bir gümüş, bir bronz aldık, Sivasımız'ı en güzel şekilde temsil ettik'' dedi.