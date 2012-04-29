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Yaşam

Anne-babaya YGS kurşunu

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir genç, tartıştığı anne ve babasını silahla yaraladı

29 Nisan 2012 12:28

Sivas'ta üniversite sınavında düşük puan aldığı gerekçesiyle ailesiyle sürekli tartıştığı iddia edilen 20 yaşındaki genç, anne ve babasını silahla yaraladı.
 
Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) düşük puan aldığı gerekçesiyle annesi Elif Y. (42) ve babası Hasan Y.(46) ile sürekli tartıştığı iddia edilen Ferhat Y. (20), öğle saatlerinde Ulu Cami Mahallesi'ndeki evlerinde yine ailesiyle tartıştı.

Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan genç, babasına ait tabancayı alarak anne ve babasına ateş açtı. Tarihi Ulu Cami'de öğle namazını kılan vatandaşlar, silah seslerini duyarak durumu polise bildirdi.

Vücuduna 8 kurşun isabet eden baba Hasan Y. ve sol ayak bileğinden tek kurşunla yaralanan anne Elif Y, ambulansla Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan baba Hasan Y, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan baba Hasan Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Anne Elif Y. de Divriği Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından otomobille CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi.

Ferhat Y'nin, anne ve babasını yaraladığı silahı evde bırakarak polise teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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