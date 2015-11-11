Anne babalar dikkat: 10 yaşından küçük çocukların topa kafayla vurması yasaklandı

ABD Futbol Federasyonu 10 yaş ve altındaki çocukların futbol topuna kafa ile vurulmasının yasaklanması için harekete geçti.

Futbolcular hava topuna yükselirken birbirleriyle de çarpışabiliyor ve bu durum profesyonel futbol dahil ciddi yaralanmalara yol açabiliyor.

DHA’nın BBC’den derlediği habere göre, geçen yıl California’da bir grup ailenin küçük futbolcuları beyin sarsıntısına karşı korumak için önlem alınmamasını gerekçe göstererek FIFA ve California Genç Futbolcular Birliği aleyhine dava açması üzerine ABD Futbol Federasyonu harekete geçti.

Bu arada ABD Futbol Federasyonu Tıp Komitesi’nin de beyin sarsıntısı riskini gündeme getirerek önlem tavsiyesinde bulunması üzerine alınacak önlemlerin kapsamı genişletildi.

13 yaşından küçük çocuklara da sınırlama

Buna göre, 10 yaş ve altındakilerin futbol topuna kafa atması kesinlikle yasaklanırken, 11 ile 13 yaş arasındaki futbolcuların kafa vurmasına da sınırlama getirilmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede maç anında topa belli sayıda kafa vuran futbolcunun yedek oyuncuyla değiştirilmesi gündemde. Bu konuda alınacak kararın yetişkin oyuncuları da kapsayabileceği belirtiliyor.

Futbol karşılaşmaları sırasında meydana gelen kafa ve beyin travmaları karşısında alınan önlemlere yönelik eleştiriler, ilk kez 2013 Kasım’ında İngiliz Premier Ligi takımlarından Tottenham’ın kalecisi Hugo Lloris’in başka bir oyuncuyla çarpışıp beyin travması geçirerek bir süre bilincini yitirmesine karşın oyundan alınmamasıyla zirveye çıkmıştı.

ABD Futbol Federasyonu, topa kafa vurmayla ilgili önlemlerin kısa bir süre içinde hayata geçirileceğini belirtirken, bu arada profesyonel ligleri de kapsayacak şekilde belirlenecek önlemler çerçevesinde “kafa yaralanmalarının nasıl belirleneceği ve tedavi edileceği ve oyuncuyla ilgili nasıl bir işlem uygulanacağı gibi önlemler de belli kurallara bağlanacak.