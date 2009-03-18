Anne-baba olmak için doğru zaman nedir?

Soru: Merhabalar. Ben henüz anne değilim ve 1,5 yıllık evliyim. Anne olma konusunda emin değilim, eşimle bu konuyu konuşuyoruz ama sadece anne-baba olmak için bir bebek dünyaya getirmek ne kadar doğru size sormak istiyorum. Bebeğimiz olduktan sonra pişman olmaktan ya da iyi bir anne-baba olamamaktan endişe ediyoruz. Şimdiden teşekkürler.



Gönderen: Hatice K.



Cevap



Sayın Hatice Hanım,



Bir bebek sahibi olmaya karar verme aşamasında aklınızdan geçen soruları içtenlikle paylaşmışsınız. Bu karar, eşler için ileride paylaşılması gereken büyük bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı bir bebeğe sahip olma kararı eşlerin birlikte alacağı, ortak bir karar olmalıdır. Eşlerin ya da akrabaların bebeği isteyip istememeleri, yani ekonomik, psikolojik, bedensel ve sosyal yönlerden bir bebeğin dünyaya gelmesine hazırlıklı olup olmamaları, hamilelikten itibaren önemlidir. Eğer anne olumsuz duygulara sahipse, çocuğu istemiyorsa ya da çevresi çocuğu istemiyorsa bu olumsuz duygular bebeği de etkileyecektir. Bazı çalışmalar gebelik boyunca istenmeyen bebeklerin daha düşük kiloda doğduklarını ve daha fazla tıbbi yardıma ihtiyaç duyduklarını göstermiştir.



Bebek sahibi olmadan önce bebeğin gelişiminde eşlerin arasındaki ilişkinin önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır. Beraberliğin de bebeğe hazır olması önemlidir. Hamilelik döneminden başlayarak anne-babanın birbirlerine destek olmaları bebeğin her yönden sağlıklı gelişmesini sağlayacaktır. Aslında bu ağır sorumluluk en iyi giden ilişkilerde bile gerginlikler yaratabilir, sorunlu olan ilişkilerde ise çocuğun doğması sorunun hızla büyümesine yol açabilir. Hâlbuki anne-babanın yaratacağı sevgi ve güvene dayalı huzurlu bir aile ortamı bebeğin temel gereksinimlerinden biridir.



Diğer önemli bir unsur da hamile kalınacak yaştır. Çok erken ya da çok geç yaşlarda yaşanan hamilelikler hem bebek hem de anne için sorun yaratabilir. 18 yaşından küçük kadınlarda fazla olan ölü doğum ve düşük kilolu bebek doğurma riski annenin sağlığına özen göstermesiyle azalabilir. 35 yaşın üzerindeki annelerde problemli gebelik riski yüksektir ancak anne adayı sağlıklı ise ve kendisine dikkat ederse bu riski azalabilir.



Ayrıca her iki ailede de kalıtsal bir hastalık olup olmadığını öğrenmek gerekir çünkü bu hastalığın bebeğe geçme tehlikesi vardır. Akraba evliliği yapılmışsa ya da eşlerde kan uyuşmazlığı varsa bunlar doktorla konuşulmalıdır.



Tüm bu etkenleri göz önünde bulundurarak; ailenize yeni bir üyenin katılmasına ya da katılacağı zamanı belirlemeye karar vermeniz daha kolay olacaktır.



İlginize teşekkür eder, mutlu günler dileriz.



AÇEV

