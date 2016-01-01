Anne baba don nöbetine gitti, Aykır kardeşler evde çıkan yangında hayatlarını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde anne ve babası serada don nöbeti tutan 7 yaşındaki Zeynep Aykır ile kardeşi 2.5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Seydikemer’e bağlı Kumluova Mahallesi’nde bir serada çalışan Kamuran ve Pınar Aykır çifti, gece hava sıcaklığının düşmesi üzerine kaldıkları evin yakınındaki serada don nöbetine gitti. Bu sırada çocukları Zeynep, Bilal ve 4 yaşındaki Yusuf evde kaldı. Anne ve baba serada soba yakarak ürünlerin donmaması için uğraşırken, bir süre sonra Yusuf da yanlarına geldi. Zeynep ve Bilal Aykır evde uyuduğu sırada saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği tahmin edilen yangın bir anda tüm evi sardı.

Yangını fark eden anne ve babayla komşular koşarak eve geldi. Çevredekiler büyüyen yangına müdahale etmeye çalışırken, Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ile çevre ilçelerden de takviye ekip istendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde Zeynep ve Bilal Aykır kardeşlerin yanmış cesetleri bulundu.

Olayın ardından anne ve baba fenalaşırken, iki kardeşin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.