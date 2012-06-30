T24 LogoT24 Logo
Dünya

Annan: Suriyelilerin yöneteceği geçiş hükümeti üzerinde uzlaşıldı

Cenevre kentinde bugün düzenlenen uluslararası konferansta, BM ve Arap Birliği'nin temsilcisi Kofi Annan'ın öncülük ettiği Suriye barış planının nasıl kurtarılabileceği tartılşıldı

30 Haziran 2012 23:19

İsviçre'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler merkezinde gerçekleştirilen “Suriye” konulu konferansta konuşan BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriyelilerin yöneteceği geçiş hükümeti konusunda uzlaşıldığını açıkladı.


İşte Annan'ın konuşmasından satırbaşları;

- Bütün taraflar 6 maddelik anlaşmanın uygulanması konusunda anlaştı.

- Taraflar tekrar ateşkese ve barışa uymalı.

- İnsani yardım ve gazeteciler Suriye'ye girmeli.

- Suriye'de herkesin istekleri temsil edilmeli.

- Suriyelilerin yöneteceği geçiş hükümeti konusunda uzlaşıldı.

ETİKETLER

Annansuriyehükümet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24