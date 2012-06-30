Annan: Suriyelilerin yöneteceği geçiş hükümeti üzerinde uzlaşıldı

İsviçre'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler merkezinde gerçekleştirilen “Suriye” konulu konferansta konuşan BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Suriyelilerin yöneteceği geçiş hükümeti konusunda uzlaşıldığını açıkladı.
İşte Annan'ın konuşmasından satırbaşları;
- Bütün taraflar 6 maddelik anlaşmanın uygulanması konusunda anlaştı.
- Taraflar tekrar ateşkese ve barışa uymalı.
- İnsani yardım ve gazeteciler Suriye'ye girmeli.
- Suriye'de herkesin istekleri temsil edilmeli.
- Suriyelilerin yöneteceği geçiş hükümeti konusunda uzlaşıldı.