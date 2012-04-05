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Annan Suriye için Türkiye'den asker istemedi

Dışişleri kaynakları, BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın Türkiye'den asker istemediğini açıkladı

05 Nisan 2012 16:11

BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, Suriye'deki şiddetin sona erdirilmesi çabaları çerçevesinde gözlemci misyonu için bazı ülkelerden asker istedi. Annan'ın Türkiye'den ise asker istemediği belirtildi.

Dışişleri kaynakları, BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın Türkiye'den asker istemediğini açıkladı. Ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan şimdiye kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, Esad yönetiminin bazı kentlerden askeri birlikleri çektiklerini kendilerine bildirdiğini ancak teyit etmek için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Fevzi, Suriye ordusunun askerlerini çektiği bölgeleri ise Dera, İdlib ve Zabadani olarak açıkladı.
 
Annan'ın sözcüsü Ahmed Fevzi, 10 Nisan'dan itibaren gözlemci misyonu çerçevesinde ateşkesi denetlemek amacıyla Suriye'ye asker gönderileceğini de belirtti.
 
 

Annan 11 Nisan'da Tahran'da

 
 
Sözcü Fevzi, Suriye'deki şiddeti durdurma çabaları çerçevesinde Kofi Annan'ın 11 Nisan tarihinde İran'ın başkenti Tahran'a gideceğini de açıkladı. İsviçre'nin Cenevre kentinde açıklama yapan sözcü Ahmed Fevzi, "Sayın Annan 11 Nisan'da Tahran'a gidecek" dedi.
 
BM ve Avrupa Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine destek veren Rusya ve Çin'i de daha önce ziyaret etmişti.
 
 

Juppe: Esad bizi aldatıyor

 
 
Fransa Dışileri Bakanı Alain Juppe ise, Suriye'de Annan planının başarıya ulaşacağına inanmadığını söyledi. Juppe, "Esad bizi aldatıyor" dedi.

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