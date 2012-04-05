Annan: Şam üç kentten asker çekti, ancak şiddet sürüyor

BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, Şam yönetiminin üç kentten kısmen asker çektiği konusunda kendisine bilgi verdiğini, ancak şiddetin "endişe verici" şekilde can almaya devam ettiğini bildirdi.

Bu çekilmenin henüz teyit edilmediğini vurgulayan Annan, Şam'ın "acilen ihtiyaç duyulan" geniş kapsamlı adımı atmadığını ifade etti.

Suriye'de taraflar arasında çatışmaların en geç 12 Nisan günü yerel saatle 06.00'da sona ermesini ve sahadaki komutanların bu yönde kesin emir vermelerini isteyen Annan, şiddetin derhal durdurulması ve ülkede tüm tarafların dahil olacağı bir siyasi diyaloğun hemen başlatılması çağrısında bulundu.