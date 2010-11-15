Anna: Bileğimdeki dövmememden rahatsızdı

T24 - Mesut Özil’in ayrıldığı sevgili Anna konuştu: ‘Mesut açık giyinmeme çok karışınca sıkıldım, bıraktım’

Mesut Özil’in aşkı için Müslüman olup Melek adını alan sevgilisi Anna Maria’yla ayrılmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Bild’e konuşan Anna Maria, “Özil’le geçen günler çok sıkıcıydı. Yaşamdan zevk almamaya başladım. Meyveli gazoz içip hep playstation oynuyordu” dedi.

Real Madrid’de top koşturan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil’in kız arkadaşı, Almanya’nın ünlü pop sanatçılarından Sarah Connor’ın kız kardeşi Anna-Maria Lagerblom’dan ayrılmasının yankıları sürüyor. Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild Am Sonntag, Lagerblom’la yaptığı bir röportaja yer verdi. “Lagerblom Özil için çok mu çılgındı” başlığıyla verilen haberde, “Anna-Maria ve milli oyuncu 4 haftadan beri ayrıydı. Yaşam tarzı ve bir dövme ile ilgili tartışmalar vardı. Lagerblom Mesut‘u sevdiği için sarı saçlarını siyaha boyattı. Müslüman olarak Melek adını aldı. Ancak ruhunda sarışın ve çılgındı” ifadesi kullanıldı. 29 yaşındaki Lagerblom ise şöyle konuştu, “Böyle bir yaşam biçimi bana göre değildi. Yaşamdan zevk almamaya başladım. Almanya’ya sadece tatil yapmak için gelmiştim. Ama sonra Mesut’a dönmemeye karar verdim. Çok dindar biri olan Mesut, kısa, dar ya da açık elbiseler giymemden çok rahatsız oluyordu. Ayrıca bileğimde eski eşimin adının yazılı olduğu dövme de sıkıntı yaratıyordu. Özil’le geçen günler de çok sıkıcıydı. İdmandan sonra arkadaşlarıyla eve geliyor, meyveli gazozlar içip Playstation oynuyordu. Saatlerce koca ekranın karşısında oturuyordu.”

Ayrılık haberlerine Mesut’tan ise bir tepki gelmedi. Real Madrid’de oynayan futbolcunun danışmanı, ‘Sayın Özil özel hayatı hakkında bir açıklama yapmak istemiyor’ diye konuştu. Mesut Özil ile Anna-Maria Lagerblom 2009 yılında, Özil Werder Bremen’de oynarken tanışmıştı.



