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Anma töreninde hayal kırıklığı

Osman Yağmurdereli’yi anmak için düzenlediği gecede hiçbir ünlünün katılmaması dikkat çekti.

22 Aralık 2008 02:00

Osman Yağmurdereli’yi anmak için düzenlediği gecede vefasızlık örneği yaşandı.

Yağmurdereli’nin eşi Esin Yağmurdereli’nin ev sahipliği yaptığı geceye Semra Özal ve Kamil Sönmez dışında hiçbir ünlünün katılmaması dikkat çekti. Günler öncesinden Seda Sayan ve İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok ünlü ismi arayıp geceye davet eden Esin Yağmurdereli “Kesin geliriz” diyen sanatçılar yüzünden büyük hayal kırıklığı yaşadı. Gecede göz yaşlarına hakim olamayan Esin Yağmurdereli’yi yakınları sakinleştirdi.

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