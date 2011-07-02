-ANMA ETKİNLİĞİNDE GERGİNLİK SİVAS (A.A) - 02.07.2011 - Sivas olaylarının 18. yılı nedeniyle düzenlenen anma programına katılan grup ile güvenlik güçleri arasında eski Madımak Oteli önünde gerginlik yaşandı. Ethembey Parkı yakınlarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi'nden yürüyen grup üyeleri, bilim ve kültür merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli yakınlarına kadar geldi. Grup, buradaki polis bariyerleri önünde slogan attı. Olaylarda ölenlerin isimleri okunduktan sonra yaşamını yitirenlerin yakınları bina önüne alındı. Bu sırada bariyerleri aşmak isteyen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede biber gazı kullanan polis, müdahale ettiği grubu dağıttı. Gruptan bazı kişiler bina önüne pet şişe ve çeşitli malzemeler fırlattı. Bir süre ara sokaklara dağılan grup, daha sonra tekrar polis bariyerleri önünde toplandı.