T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANMA ETKİNLİĞİNDE GERGİNLİK SİVAS (A.A)

02 Temmuz 2011 17:13

-ANMA ETKİNLİĞİNDE GERGİNLİK  SİVAS (A.A) - 02.07.2011 - Sivas olaylarının 18. yılı nedeniyle düzenlenen anma programına katılan grup ile güvenlik güçleri arasında eski Madımak Oteli önünde gerginlik yaşandı.  Ethembey Parkı yakınlarında toplandıktan sonra Mevlana Caddesi'nden yürüyen grup üyeleri, bilim ve kültür merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli yakınlarına kadar geldi. Grup, buradaki polis bariyerleri önünde slogan attı. Olaylarda ölenlerin isimleri okunduktan sonra yaşamını yitirenlerin yakınları bina önüne alındı. Bu sırada bariyerleri aşmak isteyen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbedede biber gazı kullanan polis, müdahale ettiği grubu dağıttı. Gruptan bazı kişiler bina önüne pet şişe ve çeşitli malzemeler fırlattı. Bir süre ara sokaklara dağılan grup, daha sonra tekrar polis bariyerleri önünde toplandı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24