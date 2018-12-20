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Ekonomi

Anlaşmasız Brexit: Turistler Türkiye, Küba ve ABD'ye yöneldi

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık'ta yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği'nden (AB)  anlaşmasız ayrılık (Brexit) tartışmaları sonrası, turistlerin gelecek yaz dönemi için Türkiye, Küba ve ABD'yi tercih ettiğini yazdı

20 Aralık 2018 12:54

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık\'ta yayımlanan Times gazetesi, Avrupa Birliği\'nden (AB)  anlaşmasız ayrılık (Brexit) tartışmaları sonrası, turistlerin gelecek yaz dönemi için Türkiye, Küba ve ABD\'yi tercih ettiğini yazdı.
Times\'ın, Birleşik Krallık\'ın en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook\'a  dayandırdığı haberinde, İspanya ve Kanarya Adaları gibi Avrupa\'daki en  gözde tatil noktalarına seyahat rezervasyonlarında düşüş  gözlemlendiği belirtildi.
Habere göre, Türkiye ve Afrika\'ya seyahat randevuları yüzde 50 dolayında arttı.
Başbakan Theresa May\'in Avam Kamarası\'nda yapılacak Brexit oylamasını ertelemesi ve euronun ülkenin para birimi sterlin karşısında güç kazanması buna gerekçe gösterildi.
Times\'ın haberine göre Türkiye ve Afrika\'nın yanında, ABD, Küba ve Meksika uçuşlarına talepte de artış görüldü.

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