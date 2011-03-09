-ANLAŞMALI BOŞANAN 420 KİŞİYE MAAŞ YOK ANTALYA (A.A) - 09.03.2011 - Antalya'da vefat eden babasının emekli maaşını alabilmek için eşinden anlaşmalı boşandığı belirlenen 420 kişinin maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesildi. SGK Antalya İl Müdürü Selim Erol, 5510 Sayılı Kanunu'nun 56'ncı maddesine göre, eşinden boşandığı halde, fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış gelir ve aylıklarının kesildiğini, bu kişilere ödenen tutarların da aynı kanunun 96'ncı maddesine göre geri alındığını hatırlattı. 1 Ekim 2008'den bu yana yapılan denetlemelerde Antalya'da eşinden boşanan ancak aynı evde yaşamaya devam eden kişilerle ilgili toplam 1036 dosyanın incelendiğini belirterek, bunlardan haksız yere maaş aldığı belirlenen 420 kişinin maaşlarının kesildiğini kaydeden Erol, şunları kaydetti: ''Antalya ve ilçelerinde eşinden anlaşarak boşanan ve aynı evde yaşamaya devam eden, diğer taraftan da babasından hak sahibi maaşı alan kişilerin durumunu belirten yazılar gerek ihbar ve şikayet, gerekse resmi kurumlar vasıtasıyla SGK İl Müdürlüğüne intikal etmektedir. Bu tür anlaşmalı boşanmalar hakkında müdürlüğümüze ulaşan bilgiler neticesinde kurumumuz denetim elemanları tarafından durum tespiti yapılmaktadır. İlgili resmi makam kayıtları incelenmekte ve çevre soruşturması yapılmakta ayrıca ilgili adreste Sosyal Güvenlik Kurumu kontrol memurları tarafından denetim yapılmaktadır.'' Anlaşmalı boşanmak suretiyle hak sahibi durumuna düşen kişinin aldığı maaşın kesildiğini ve haksız aldığı maaşların yasal faize ile birlikte geri alındığını, ilgililer hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Erol, vatandaşların bu yola başvurmamalarını, çevrelerinde böyle durumda olanların SGK'ya bildirilmesini istedi.