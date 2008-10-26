Anlaşma olmadı, Ulusoy parçalanıyor

İş hayatında anlaşamayan Ulusoy kardeşlerin mahkeme sonuçları gelmeye başladı. Lojistik ve uluslararası nakliyat Alican Ulusoy'da kaldı.



1989 yılında Cemal Ulusoy'un vefatı sonucu diğer ortaklar Saffet Ulusoy ve Yılmaz Ulusoy, daha 12 yaşında olan Alican Ulusoy'u belli bir yaşa kadar holdingden uzak tuttu. Alican Ulusoy, özellikle son sekiz yıldır çok faal bir şekilde işin içine girdi. Fakat iş hayatında genç Ulusoy ile amcalar çok anlaşamadı ve sonunda parçalanma noktasına geldiler. Üç kardeş kısa süre önce Ulusoy Holding'i paylaşmaya karar vermiş. Hatta Yılmaz Ulusoy Ulus'taki ofisinin kapısındaki logoyu mahkeme bitmeden değiştirmiş bile. Bundan böyle Alican Ulusoy, Yılmaz Ulusoy ve Saffet Ulusoy ayrı ayrı kendi yollarında ilerleyecekler. Son üç yıldır devam eden mahkemeler sonucu Alican Ulusoy'a uluslararası nakliyat ve lojistik bölümü kalmış. Hatta önümüzdeki aylarda yabancılarla ortaklığa gideceğine dair söylentiler de var. Şimdi iş dünyasında bu parçalanma konuşuluyor.

