-ANLAŞMA KAHİRE'DE ONAYLANACAK KAHİRE (A.A) - 04.05.2011 - Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistinlilerin bölünmenin "kara sayfasını" geçtiğini söyledi. Abbas, Filistinliler arasında sağlanan uzlaşma ya da birlik anlaşmasıyla ilgili Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan törende, "Filistinlilerin sonsuza kadar bölünmenin kara sayfasını geçtiğini ilan ediyoruz" dedi. El Fetih ile Hamas başta olmak üzere 13 Filistinli grup arasında sağlanan anlaşma, Kahire'de yapılan resmi törenle onaylanacak. Anlaşma, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde, bir yıl içinde genel seçimlerin yapılmasını sağlayacak bir geçici teknokratlar hükümetinin kısa süre içinde kurulmasını öngörüyor. -GAZZE'DE BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA Gazze Şeridi'nde binlerce kişi, El Fetih ile Hamas arasındaki düşmanlığı sona erdiren anlaşmanın imzalanmasını kutluyor. Batı Şeria'da da çeşitli kentlerde gösteriler düzenlenirken, Hamas'ın El Aksa televizyonu ilk kez Batı Şeria'nın Tulkarim kentinden yayın yapıyor. El Fetih ile Hamas arasındaki anlaşmayla ilgili Kahire'de resmi törenin yapıldığı saatlerde, kendiliğinden sokaklara dökülen binlerce Gazzeli, Meçhul Asker anıtının ve parlamento binasının bulunduğu Ömer Muhtar Caddesi'ni doldurdu. Ellerinde El Fetih ve Hamas bayraklarıyla Gazzeliler, mutluluklarını Filistin birliği için sloganlar ve marşlarla birlikte dile getirdiler. Gazze'de, Hamas'ın iktidarı almasından bu yana saklanan El Fetih bayrakları da ilk kez alenen yükselmeye başladı. 2009 yılı başında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve Dökme Kurşun operasyonu adı verilen saldırılarda kısmen yıkılan Gazze'deki parlamento binasından, El Fetih Devrim Komitesi üyesi Ebu Cuda El Nahhal ve parlamentonun Hamaslı üyeleri kol kola birlikte çıktılar. Hamas'ın merkezi Gazze'de olan El Aksa televizyonu da ilk kez Tulkarim'den canlı yayın yaptı ve Filistin Meclis Başkan Vekili Dr. Hasan Kreyşha'yı konuk etti. Kreyşha, geçen dönemde hem El Fetih'e hem de Hamas'a yönelik eleştirileriyle bilinen bağımsız bir milletvekili. El Aksa televizyon kanalı, Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kurulmuş ve 2006 yılı başında yayına başlamıştı. -EREKAT: BAŞARISIZ OLMAK DİYE BİR LÜKS YOK- Bu arada El Fetihli yöneticilerden, eski başmüzakereci Saib Erekat, birlik anlaşmasıyla ilgili olarak "Başarısız olmak diye bir lüksümüz, böyle bir ihtimal yok" dedi. Halkın ulusal çıkarlarının herşeyin üzerinde olduğunu belirten Erekat, "Filistin birliğinin Filistin devletine giden yol olduğunu" vurguladı. Erekat, seçim sandıklarının demokrasinin yegane göstergesi olmadığını, bunun bir düşünme biçimi, hoşgörü, örgütlenme ve diğerlerinin de haklarına saygı gösterme yolu olduğunu dile getirerek, "Bugün biz, demokratik Filistin yaşamının da temellerini atıyoruz" diye konuştu. Öte yandan Filistin basını, anlaşmanın başarıyla uygulanabilmesini gözlemek amacıyla, Mısır istihbarat yetkililerinden General Muhammed İbrahim başkanlığında ve Arap Birliği ile çeşitli tarafların temsilcilerinden oluşacak bir komisyon kurulacağı bilgisini verdi. El Fetih ile Hamas arasındaki görüşmelerde en önemli konulardan biri olarak ortaya çıkan güvenlik birimleri konusunda da bir komisyon oluşturulacağı bildirildi.