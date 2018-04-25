"Anketlere bakınca ilk turda Gül'ün seçilme şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok"

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Işık, "Anketlere, partilerin oy oranlarına bakınca ilk turda Abdullah Gül’ün seçilme şansı çok az, Meral Akşener’in ise hiç yok" dedi.

Işık'ın "Erdoğan ilk turda işi bitiremezse ne olur?" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2018) yazısında şu ifade de yer aldı:

"Herkes Abdullah Gül’ün aday olup olmayacağını merak ediyor. AK Parti cephesindeki bekleyiş sürerken Gül cephesi ser verip sır vermiyor. Daha önce de yazdım. Son 10 yılı sıfır riskle geçiren Abdullah Gül kazanacağından yüzde 100 emin olmadığı sürece bu topa girmez. Kaldı ki an itibarıyla Abdullah Gül aday olsa, şu şartlar altında dahi ilk turda seçilmesi çok zor."