Anket: Türkiye dünya barışına en büyük dördüncü tehdit

Almanya’da vatandaşların güvenlik konusundaki endişeleriyle ilgili Strateji ve Yüksek Liderlik Merkezi tarafından yaptırılan bir anket, Almanların Türkiye'yi dünya barışının önündeki en büyük tehditlerden biri olarak gördüğünü ortaya koydu.

Birden fazla yanıtın işaretlenebildiği soruya yüzde 66 İran, yüzde 61 ABD, yüzde 55 Kuzey Kore yanıtını verdi. Türkiye'yi dünya barışının önündeki en büyük tehdit olarak görenlerin oranı ise yüzde 51 oldu. Beşinci ve altıncı sırada ise yüzde 36 ile Rusya ve Suriye var.

Ankette katılımcılara "Dünya üzerindeki krizler arasında hangisinin Almanya'nın güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 46'sı soruya "Avrupa Birliği ile Türkiye arasında sığınmacı anlaşmazlığı" yanıtını verdi. Soruya "ABD ile İran arasındaki ihtilaf" yanıtını verenlerin oranı yüzde 61, "terör örgütü IŞİD" diyenlerin oranı yüzde 59, "ABD ile Rusya arasındaki silahlanma yarışı" diyenlerin oranı yüzde 49 oldu. "ABD ile Çin arasındaki gerilimi" Almanya'nın güvenliğine tehdit olarak görenlerin oranı ise yüzde 35 olarak kaydedildi. Yüzde 24'lük bir kesim ise "Türkiye ile Suriye sınırındaki krizin" Almanya'nın güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Her dört vatandaştan birine göre Almanya'nın bir çatışma içine girmesi mümkün

Almanya'nın askeri bir çatışmanın içine girebileceğini düşünenlerin sayısı da arttı. Her dört vatandaştan biri Almanya'nın dünyada askeri bir çatışmanın içine girebileceğine inanıyor. Bu rakam 2016 yılında yüzde 24, 2018 yılında yüzde 18, 2019 yılında ise yüzde 15 olarak kaydedilmişti.

Vatandaşlara iç ve dış güvenlik ile toplumsal birliktelik açısından endişe yaratan konular da soruldu. Yüzde 67 şiddet ve suç olaylarındaki artışın, yüzde 66 zengin ile yoksul arasındaki farkın artmasının, yüzde 65 Almanya'da aşırılık yanlısı ideolojilerin güçlenmesinin, yüzde 62 uygun fiyatlı daire sayısının azalmasının, yüzde 61 iklim değişikliğinin, yüzde 59 kiraların sabit olmayışının, yüzde 58 Avrupa ve dünyada durumun gittikçe daha belirsiz hale gelmesinin, yüzde 56 İslam'ın Almanya’da nüfuz kazanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Almanya'da devletin hukuku ve düzeni işler kılamadığı bölgeler olduğuna inananların oranı yüzde 70 oldu. Katılımcılara tren istasyonları, havalimanları gibi kamusal alanlarda yüz tanıma sistemine sahip video kameralarının yerleştirilmesine karşı olup olmadıkları da soruldu. Yüzde 78'lik bir kesim kameraların aleyhinde yüzde 12 ise aleyhte görüş bildirdi.

Anket 9 ile 22 Ocak tarihleri arasında 16 yaş üstü bin 273 kişi ile sözlü mülakat yapılarak hazırlandı.