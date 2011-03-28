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ANKET SONUÇLARI SARKOZY'Yİ ÜZECEK PARİS (A.A)

28 Mart 2011 17:00

-ANKET SONUÇLARI SARKOZY'Yİ ÜZECEK PARİS (A.A) - 28.03.2011 - Fransa'da yapılan son anketler, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda eleneceğini ortaya koyuyor. Ülkenin en güvenilik araştırma şirketlerinden IPSOS'un anketine göre, Sarkozy ilk turda sadece yüzde 17 oranında oy alarak, ikinci tura çıkamadan yarış dışı kalacak. Ankete göre, Sosyalistlerin adayı olması beklenen IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn yüzde 34, aşırı sağcı Marine Le Pen ise yüzde 21 oy alarak, ikinci turda yarışma şansı elde edecek. Sarkozy'nin iktidar partisi, hafta sonu düzenlenen kanton seçimlerinin ikinci turunda büyük bir hezimete uğrayarak, sadece yaklaşık yüzde 20 oranında oy alabilmişti.

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