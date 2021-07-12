Anket: Seçmenini en çok kaybeden parti MHP

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankete göre, seçmenin yüzde 69'u bu pazar bir milletvekili seçimi olsa daha önce oy verdiği partiye oy vereceğini söylerken, yüzde 16 ise başka bir partiye oy vereceğini dile getirdi. Seçmenini en çok kaybeden partinin ise, MHP olduğu görüldü.

MetroPOLL Araştırma, anket katılımcılarına "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verdiğini partiye mi, yoksa başka bir partiye mi oy verirsiniz" diye sordu.

Ankete katılanlardan yüzde 68,9'u, 2018'de oy verdiği partiye oy vereceğini söyledi. Yüzde 15,8'lik bir kesim ise başka bir partiye oy vereceğini belirtirken, kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 8,3, "Fikrim/cevabım yok" diyenlerin oranı yüzde 7 oldu.

Parti bazında incelendiğinde ise, seçmenini en çok kaybeden partinin MHP olduğu görüldü. MHP'yi Saadet Partisi, CHP, AKP ve İyi Parti ve HDP takip etti.