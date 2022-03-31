Anket: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Putin'e destek yüzde 10 arttı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya halkının Vladimir Putin'in Devlet Başkanlığı görevinde olmasına verilen destek yüzde 10 artış gösterdi.

Bağımsız Levada'nın anketine katılanların yüzde 83'ü, Putin'in Mart ayındaki hamlelerine destek verdiklerini belirtti. Şubat ayında bu oran yüzde 71, Ocak ayında ise yüzde 69 idi.

Moscow Times'a konuşan uzmanlar, Rus halkının savaş döneminde liderlerine verdiği desteğin geleneksel olarak arttığını; o yüzden bu verilerin tam olarak gerçeği yansıtmayabileceğini belirtti.

Putin'e destek oranı en yüksek seviyesine 2014'te Rusya, Kırım'ı ilhak ettiğinde ulaşmıştı. Levada Direktörü Denis Volkov, mevcut durumun 2014'le kıyaslanmaması gerektiğini belirtti; ''Bugün şartlar farklı. Çatışma daha büyük; teoride bu yetkililerin görev onayının yükseleceğini gösterse de aynı zamanda ekonomik sonuçların daha büyük olacağını gösteriyor''.

Ankete katılanların yüzde 59'u da ülkelerinin doğru yolda ilerlediğine inandıklarını ifade etti.

Volkov, Batı yaptırımlarının ekonomik şartları ağırlaştıkça bu oranlarda düşme yaşanabileceğini dile getirdi.