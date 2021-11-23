Anket: Pandemi en çok gençler ile kadınları psikolojik ve finansal açılardan etkiledi

YouGov’un yaptığı bir anket, gençler ve kadınların Koronavirüs pandemisinden psikolojik ve finansal olarak en çok etkilenen gruplar olduğunu gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, YouGov ve Cambridge Globalism Project tarafından 27 ülkeden insanlarla anket gerçekleşti. Anket sonuçlarında gençlerin, yaşlılara oranla Covid-19 pandemisinden psikolojik ve finansal olarak daha çok etkilendiği görüldü.

Anket, ülkelerin çoğunda kadınların kişisel maddi durumları, ruh sağlıkları ve iş stresleri konusunda erkeklerden daha endişeli olduğunu gösterdi.

Türkiye, İspanya, İtalya, Tayland, Güney Afrika gibi ülkelerdeki insanlar pandeminin gelecek planlarını bozduğunu söyledi.

Geleceğe dair olumlu düşünenlerin daha fazla olduğu ülkeler ise Brezilya, Meksika, Mısır, Suudi Arabistan, Hindistan, Kenya, Nijerya oldu.