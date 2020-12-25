Anket: 'Koronavirüs aşısı yaptırır mısınız' sorusuna iktidara yakın seçmen yüzde 51 oranında 'evet' dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından hazırlanan "2020 yılı Türkiye Raporu"nda sorulan soruları yanıtlayan yaklaşık 40 bin katılımcıya "Hükümetin adalet alanında başarılı bir şekilde reform yapabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusu soruldu. Soruya "Evet" diye yanıt veren Millet İttifakı seçmeni oranı yüzde 14 iken Cumhur İttifakı seçmeninin oranı yüzde 71 olarak açıklandı.

"CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 7 sene önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarından dolayı hapis cezası almasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna "Evet" diyen iktidara yakın seçmen yüzde 51 iken muhalif seçmende bu oran yüzde 18'de kaldı.

"Sizce Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs hastalığına dair açıklanan rakamlar gerçeği yansıtıyor mu?" sorusuna "Evet" diyen iktidara yakın seçmen yüzde 55 iken muhalif seçmende bu oran yüzde 13 olarak belirlendi.

"Aşı yaptırır mısınız?"

"HDP kapatılmalı mı?" sorusuna ise iktidar kanadı seçmeninin yüzde 71'i evet cevabını verdi. Muhalif seçmende ise bu oran yüzde 21'de kaldı. "Türkiye'nin bulduğu Koronavirüs aşısını yaptırır mısınız?" sorusuna iktidara yakın seçmen yüzde 51 oranında evet derken muhalif seçmende bu oran yüzde 22 olarak belirlendi.

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