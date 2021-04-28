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Anket: Halkın yarısından fazlası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamıyor

MHP seçmeni nezdinde bakıldığında ise, Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamayanların oranının yüzde 36 olduğu görüldü

28 Nisan 2021 15:18

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını halkın yüzde 51,6'sı onaylamıyorken. 

Metropoll Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinin sonuçları açıklandı. Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine yönelik halkın bakış açısı da ele alındı. 

Katılımcılara, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 51,6'sı onaylamadığını söylerken, "Evet onaylıyorum" diyen oranı ise yüzde 44,5 oldu. Yüzde 3,8'lik kesim ise, "Fikrim/cevabım yok" dedi.

AKP ve MHP seçmenine bakıldığında, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamayanlarda artış olduğu görüldü. 

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