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Anket: Halkın yaklaşık yüzde 60'ı emekli amiraller bildirisinde "darbe iması" olduğunu düşünmüyor

09 Nisan 2021 13:59

Aksoy Araştırma'nın anketine göre; emekli amiraller tarafından yayımlanan ve iktidar tarafından "darbe çağrısı" olarak nitelendiren 'Montrö bildirisi'yle ilgili olarak; vatandaşların yüzde 58,9'u, "Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir" görüşünü savunurken, yüzde 41,1'i ise "Darbe iması olan bir bildiridir" dedi.

Cumhuriyet gazetesiyle paylaşılan ankette katılımcılara "Geçtiğimiz günlerde emekli 104 amiralin Montrö bildirisi siyaset gündeminde öne çıkmıştır. Yayımlanan bu bildiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi sizin görüşünüze daha yakındır?" sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 41,1'i bildiriyi "darbe imalı" olarak nitelendirirken, yüzde 58,9'u ise, "görüş kapsayan bildiri" dedi. 

AKP seçmeninde "Darbe iması olan bir bildiridir" diyenlerin oranı 62,7 iken; "Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir" yanıtını verenlerin oranı yüzde 37,3 oldu.

MHP'li seçmenin yüzde 65,1'i "Darbe iması olan bir bildiridir" yanıtını verirken, yüzde 34,9'u da "Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir" dedi. 

Aksoy Araştırma'nın katılımcılara yönelik bir diğer sorusu da enflasyon ve Montrö bildirisine yönelik oldu. Ankete katılan vatandaşlara, "Bu hafta Türkiye’nin gündeminde 'Mart ayı enflasyon verisi' ve 'Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi' daha çok öne çıkmıştır. Bu başlıklardan hangisi sizin için daha önemlidir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılan vatandaşların yüzde 23,2'si "emekli amirallerin bildirisi" derken, yüzde 63,5'i ise, "Mart ayı. yıllık enflasyon oranının yüzde 16,99 olması" dedi. 

TIKLAYIN - 103 emekli amiralden 'Montrö' ve 'tarikattaki amiral' bildirisi, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanı'ndan tepki: Darbe çağrışımlı bildiri, haddinizi bilin!

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