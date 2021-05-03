Anket: Halkın dörtte biri, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 27'si, gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

MetroPOLL Araştırma şirketinin “Türkiye’nin Nabzı Nisan 2021: Halkın gündemindeki konulardan seçilmiş Ayın 5 Rakamı Raporu” yayımlandı. Raporda, vatandaşın gelir/gider durumu da ele alındı.

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"Gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar" diye sorulan ankette, "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" yanıtı verenlerin oranı yüzde 26,6 olurken, "Sadece gıda/barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 53,6 oldu.

"Tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıladığını" söyleyenlerin oranı ise, yüzde 17,2'de kaldı.